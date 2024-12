La Virtus Bologna torna a SPLENDERE: vittoria a Milano nel derby d’Italia

Olimpia Milano – Virtus Bologna 73-82

(22-24, 20-29, 11-13, 20-16)

La Virtus Bologna trova la prima vittoria dell’era Dusko Ivanovic, anche se il coach montenegrino non era in panchina per questioni burocratiche. Il successo arriva nella partita più attesa: il derby d’Italia all’Unipol Forum, dopo due sconfitte stagionali contro la Milano di Ettore Messina. Dopo qualche incertezza iniziale, la Virtus ha preso il largo e ha vacillato solo in un paio di occasioni, riuscendo poi con Shengelia, Cordinier e Clyburn a portare a casa la vittoria.

Mannion è subito protagonista in avvio con la tripla che regala a Milano i primi punti e gli assist per i canestro di Mirotic e Gillespie per il 14-9. L’azzurro è poi costretto a uscire dal campo per un colpo subito e la Virtus trova la forza di rientrare, Polonara e Hackett sono i leader bianconeri in questa fase e proprio una tripla dell’ex EA7 dà a Bologna il vantaggio 22-24 al termine del primo quarto. Nel secondo quarto la Virtus non cede e tocca il +12 con le triple di Hackett e Belinelli, mentre negli ultimi 3′ del primo tempo Milano segna solo a cronometro fermo arrivando al 20′ sotto 42-53.

Milano torna in campo con un’altra faccia nel terzo quarto, riuscendo a tornare a -5 con Mirotic e Mannion e costringendo la Virtus al timeout. Al rientro in campo Bologna risponde un un parziale di 0-10 che a sua volta porta Ettore Messina a chiamare timeout (48-63). È però la Virtus ad arrivare al 30′ con un rassicurante vantaggio: 53-66. Entrambe le squadre faticano a segnare in avvio di quarto periodo: Diop dà una scossa a Milano con 3 rimbalzi offensivi consecutivi, segue la tripla di Mirotic per il 64-69. La replica della Virtus Bologna arriva con Shengelia, a bersaglio da dietro l’arco: i bianconeri costruiscono un parziale di 0-8 che risulta decisivo. Alla fine il match termina 73-82.

Milano: Dimitrijevic, Mannion 5, Tonut, Brooks 10, LeDay 10, Ricci 8, Flaccadori 3, Diop 2, Caruso NE, Shields 9, Mirotic 21, Gillespie 5.

Virtus Bologna: Cordinier 7, Belinelli 9, Pajola 3, Clyburn 12, Shengelia 19, Hackett 8, Grazulis 3, Morgan 7, Polonara 2, Diouf NE, Zizic 12, Akele NE.

Foto: Virtus Bologna