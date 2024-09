Conosciamo la nuova Bertram Tortona: analisi del roster e pronostico!

BERTRAM DERTHONA TORTONA BASKET

Playmaker: Tommy Kuhse, Tommaso Baldasso, Leonardo Candi

Guardia: Christian Vital, Davide Denegri

Ala piccola: Kyle Weems, Arturs Strautins

Ala grande: Justin Gorham, Luca Severini, Andrea Zerini

Centro: Ismael Kamagate, Paul Biligha, Lamine Tandia

Coach: Walter De Raffaele

Prosegue la rubrica dedicata alla scoperta dei nuovi roster della LBA 2024/2025 e oggi tocca alla Bertram Tortona di coach Walter De Raffaele.

Le scelte societarie di mercato sono culminate nella riconferma della colonna vertebrale della passata stagione, al fine di garantire una certa continuità al lavoro avviato dal neo-coach, ingaggiato a metà stagione ma dichiaratosi sempre molto soddisfatto del materiale tecnico a disposizione. I nuovi volti sono cinque, giocatori seguiti attentamente dall’ottimo scouting di Tortona e selezionati in base a determinate caratteristiche.

TRE ITALIANI IN PLAY-GUARD

Tommaso Baldasso e Leonardo Candi hanno convinto nella stagione 2023/2024 e si sono guadagnati la fiducia del club anche per la prossima annata. Candi è un playmaker di buonissima tenuta atletica e fisica, capace di portare ordine ed equilibrio a momenti del match che necessitano di riflessione. Baldasso non ha bisogno di ulteriori presentazioni, si sta confermando anno dopo anno un player di spiccato estro offensivo e sa dare all’attacco quell’imprevedibilità che tante volte serve a sbloccare i match.

Il primo nuovo ingaggio porta il nome di Davide Denegri, autore in maglia Cremona di una sontuosa stagione da vero e proprio trascinatore. Una lunga militanza in A2 (Casale, Ravenna e poi Cremona), Denegri ha disputato il suo esordio assoluto in LBA lo scorso campionato (circa 13 punti di media) ed è stato una piacevolissima sorpresa. Giocatore che bada poco allo spettacolo, si distingue per l’attitudine a far canestro in tanti modi differenti, forte di una concretezza superiore alla media.

DUE TALENTI U.S.A. PER IL FATTURATO OFFENSIVO

Tortona ha messo sotto contratto il capocannoniere della FIBA EUROPE CUP 23/23, ossia Christian Vital, guardia 27enne di 1.87 cm che ha performato con 20.2 punti di media a partita in maglia Legia Varsavia. Grandi aspettative su Vital, può essere un assoluto crack del prossimo campionato.

L’altro volto è Tommy Kuhse, americano classe ’98 come Vital e proveniente dalla Bundesliga (Rasta Vechta) con numeri da capogiro (18 punti, 6 assist e 4 rimbalzi di media a partita). Kuhse è il classico playmaker accentratore, gestisce la quasi totalità dei possessi offensivi del quintetto e il fatturato offensivo passa per le sue mani. Bagaglio completo che spazia dal tiro da 3 all’attacco al ferro, eccellente tiratore di liberi, ma soprattutto contribuisce alla creazione di innumerevoli tiri piedi per terra per i compagni. Dopo l’addio di Colbey Ross, Tortona può nuovamente contare su un playmaker di caratura sublime.

LE RICONFERME SULLE ALI

Zerini, Strautins, Weems e Severini (quest’ultimo promosso a capitano) sono le riconferme più importanti (e meno scontate) da parte della società. Quattro giocatori che militano nel nostro campionato da diversi anni, danno moltissima solidità al roster e sono tutti accomunati dalle ottime skills difensive.

JUSTIN GORHAM PER AUMENTARE LA FISICITÀ

Il quarto innesto è Justin Gorham, nativo nel 1998 con alcune parentesi in Europa alle spalle, ultima delle quali in Lituania al Rytas Vilnius (11.2 punti e 5.3 rimbalzi di media). Va a rinforzare il reparto dell’ala grande, che già include elementi di buona fisicità. Sappiamo quanto De Raffaele sia ossessionato dalla fase difensiva.

IL PITTURATO

Riconfermato Ismael Kamagate in prestito da Milano, a cui si aggiunge Paul Biligha, ricercatissimo da altri club tra cui Trento. Il francese si è inserito benissimo nei meccanismi della Bertram a stagione in corso e ha dominato il pitturato in diversi match; Biligha è un giocatore di grandiosa applicazione, agonista puro e nel tempo ha lavorato bene sui suoi limiti tecnici. Aggregato al roster il giovane Lamine Tandia, prodotto di casa che ha già esordito nel basket professionistico lo scorso anno con la stessa Tortona.

VOTO: 8

Tortona si presenta alla prossima stagione non più nelle vesti di outsider, è pronta a sedersi al tavolo delle prima della classe e coach De Raffaele nella sua storia cestistica è sempre stato abituato ai vertici della classifica.

