Kyle Hines saluta Milano: “Ora è il momento giusto”

Fin dalla sera di Gara-4, con la vittoria dello Scudetto, era quasi certo che Kyle Hines non avrebbe proseguito la carriera all’Olimpia Milano. A 37 anni, 38 compiuti un paio di giorni fa e festeggiati negli USA, non era nemmeno chiaro se avrebbe proseguito la carriera in generale. Non sappiamo ancora cosa attenda Hines, ma il giocatore per ora non ha annunciato il ritiro e poco fa ha pubblicato su Instagram un lungo post di ringraziamento all’Olimpia per questi 4 anni insieme.

“Milano, penso che sia arrivato il momento. Una nuova stagione sta iniziando, ed è tempo di chiudere il nostro capitolo insieme” ha iniziato Hines. Più che un addio, un arrivederci visto che in chiusura di post, dopo tutti i ringraziamenti a tifosi, compagni, staff, dirigenza e quant’altro, il veterano ha scritto che è “sicuro che in futuro ci sarà l’opportunità di iniziare un nuovo capitolo a Milano”. Probabilmente come dirigente o come membro dello staff, vista la sua vicinanza a Ettore Messina, coach e presidente del club biancorosso.

Kyle Hines era arrivato a Milano nel 2020, dopo 7 stagioni al CSKA Mosca. In Italia ha vinto 3 Scudetti, 2 Coppe Italia, e 1 Supercoppa Italiana con Milano, raggiungendo anche le Final Four di EuroLega nel 2021. Nella stagione 2021-22 è stato premiato come miglior difensore di EuroLega, per la prima volta in maglia Olimpia ma la terza in carriera.