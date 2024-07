Costa d’Avorio al Preolimpico di San Juan senza tutti i migliori

La Costa d’Avorio poteva essere una outsider al Preolimpico di San Juan, se fosse stata al completo. La Nazionale africana però, nonostante una promettente lista di pre-convocati, sarà orfana dei tre migliori giocatori del roster nel torneo che assegnerà gli ultimi biglietti per le Olimpiadi di Parigi. Hanno infatti dato forfait sia Mo Bamba, unico giocatore NBA a roster, sia Ismael Kamagate, di proprietà di Milano ma in prestito a Tortona anche nella prossima stagione.

Due assenze che si aggiungono a quella di Alex Poythress, che non era presente nemmeno nel roster preliminare. Proprio in Nazionale l’ormai ex giocatore dell’Olimpia si era procurato la paresi facciale che lo aveva accompagnato per diverse settimane nel corso della stagione.

Nel roster della Costa d’Avorio è invece presente Joseph Mobio, quest’anno a Trapani in Serie A2 e in procinto di decidere il proprio futuro.

Questa la lista dei 12 che affronteranno Lituania e Messico nel primo girone: