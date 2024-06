La Costa d’Avorio avrà un Mo Bamba in più al Preolimpico di San Juan

La Costa d’Avorio tra poco più di una settimana sarà impegnata, insieme all’Italbasket, nel Preolimpico di San Juan. Ai nastri di partenza la formazione africana sarà nell’altro mini-girone, quello della Lituania e del Messico. Realisticamente parte come sfavorita, ma una vittoria contro il Messico potrebbe proiettarla ad un’eventuale semifinale contro gli Azzurri, qualora i ragazzi di Pozzecco chiudessero al primo posto il proprio girone. Poco fa la Costa d’Avorio ha reso noto l’elenco di 17 pre-convocati, con una sorpresa: la presenza di Mo Bamba.

Bamba è l’unico giocatore NBA del roster africano, nonostante sia nato a New York ha infatti origini ivoriane e già al Mondiale 2023 era stato incluso nella squadra preliminare. Il centro ha disputato l’ultima stagione ai Philadelphia 76ers, mettendo insieme 4.4 punti e 4.2 rimbalzi di media in circa 13′. La sua carriera NBA finora non ha rispettato le premesse della 6° scelta assoluta che i Magic spesero per lui al Draft 2018, ma resta comunque l’elemento più pericoloso della Costa d’Avorio in un ruolo che l’Italia soffre molto.

Oltre a Bamba, nel roster ivoriano ci sono anche due “italiani”: Ismael Kamagate dell’Olimpia Milano (in prestito a Tortona) e Joseph Mobio (nato a Tivoli), nell’ultima stagione a Trapani in Serie A2.

La lista completa comprende: Maxence Dadiet, Assemian Molare, Nisre Zouzoua, Suleyman Diabate, Ugo Doumbia, Vafessa Fofana, Lionel Kouadio, Joseph Mobio, Jean-Philippe Dally, Cedric Bah, Amadou Sidibe, Patrick Tape, David Gasseaud, Jean-Francois Kebe, Ismael Kamagate, Diubate Mohamed e Mo Bamba.

Oggi la Costa d’Avorio giocherà la sua prima amichevole contro la Repubblica Dominicana.