Isaiah Stewart è stato sospeso per la sua “Bobblehead Night”

Il giocatore dei Detroit Pistons, Isaiah Stewart, è stato sospeso per una partita senza stipendio dopo aver accumulato il suo sesto Flagrant della stagione regolare 2024-2025. L’episodio è avvenuto durante la partita contro gli Indiana Pacers, in cui Stewart è stato espulso nel secondo quarto per un Flagrant 2, dopo aver spinto a terra Thomas Bryant. Di conseguenza, Stewart salterà la prossima partita dei Pistons contro i Dallas Mavericks.

Oltre alla sospensione, Stewart è stato multato di $50.000 per gesti inappropriati fatti dopo l’espulsione. Dopo la partita, Stewart ha espresso rammarico per aver lasciato che la situazione influenzasse la performance della squadra, affermando: “Devo essere migliore nel non permettere che certe parole mi influenzino a discapito dela squadra”.

Questa non è la prima volta che Stewart è coinvolto in incidenti del genere. Nel novembre 2021, era stato sospeso per due partite dopo una rissa con LeBron James, durante la quale i compagni avevano dovuto trattenerlo più volte mentre cercava di raggiungere James. L’anno scorso invece Stewart era stato addirittura arrestato prima di una partita per aver tirato un pugno a Drew Eubanks nel tunnel degli spogliatoi.

Nonostante la sua assenza, i Pistons hanno in programma di distribuire 5.000 bobblehead di “Beef Stew”, il soprannome di Isaiah Stewart, durante la prossima partita contro i Mavericks, evento già annunciato da mesi e ora parzialmente “rovinato” da questa sospensione.