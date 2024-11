Danilo Gallinari non molla: si sta allenando a Miami in attesa di una chance

Danilo Gallinari, a fine novembre, è ancora senza contratto. Dopo aver escluso un ritorno in Europa ed aver visto passare davanti ai propri occhi tutta la free agency, l’azzurro attende ancora una chiamata da una squadra NBA, che chissà se arriverà mai. Nel frattempo il Gallo però non si perde d’animo: nelle scorse ore ha condiviso alcune foto di un allenamento sostenuto nella palestra dei Miami Hurricanes, ateneo di Division I.

The work never stops 🏀💪 pic.twitter.com/zSnlyVI3jI — DANILO GALLINARI (@gallinari8888) November 26, 2024

“Il lavoro non si ferma mai” ha scritto Gallinari. A 36 anni compiuti non è affatto scontato che una squadra NBA busserà alla sua porta, anche se con il proseguire della stagione qualche franchigia potrebbe chiamarlo, se in emergenza. D’altronde nelle scorse ore i Sacramento Kings hanno firmato Jae Crowder, che si trovava praticamente nella stessa situazione del Gallo, avendo però 2 anni di meno.

Nella scorsa stagione Danilo Gallinari ha indossato le maglie di Washington, Detroit e Milwaukee disputando in totale 49 partite con 5.7 punti di media, il dato più basso della sua carriera.