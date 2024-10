La Virtus Bologna vuole rinegoziare il contratto di Devontae Cacok

In estate si pensava che Devontae Cacok avrebbe fatto parte del roster della Virtus Bologna fin quasi dall’inizio della stagione 2024-25. I tempi di recupero per il lungo americano, ai box dal dicembre 2023 per un infortunio al ginocchio, sembrano però essersi allungati. Cacok ad oggi non è vicino ad un ritorno in campo e la Virtus nelle scorse settimane si è guardata intorno, pensando a diversi nomi per sostituirlo compreso quello dell’ex, e ancora free agent, Jordan Mickey.

Secondo Il Resto del Carlino, in questi giorni la Virtus Bologna avrebbe recapitato una lettera a Cacok chiedendo di rinegoziare il contratto alla luce dei prolungati tempi di recupero. Il giocatore ha ancora 2 anni garantiti in bianconero, in caso di taglio si dovrà trovare un accordo per risparmiare sull’ingaggi di questa e della prossima stagione.

Nei mesi in cui Devontae Cacok è stato effettivamente a disposizione di Luca Banchi, nella passata stagione, ha mantenuto 3.2 punti e 2.3 rimbalzi di media. Il suo ingaggio però impedisce alla Virtus di tornare liberamente sul mercato, visti i noti ridimensionamenti a livello di budget del club bianconero.

Foto: Virtus Bologna