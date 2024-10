Danny Green ha annunciato il proprio ritiro

Ad oggi ci sono stati solo 4 giocatori nella storia NBA capaci di vincere almeno 3 titoli con 3 squadre diverse: Robert Horry, John Salley, LeBron James e Danny Green. Quest’ultimo ha deciso di ritirarsi dalla pallacanestro giocata, all’età di 37 anni. La notizia è stata anticipata da Shams Charania e verrà ufficializzata da Green nella prossima puntata del suo podcast.

Danny Green ha vinto 3 titoli rispettivamente con San Antonio Spurs, nel 2014, Toronto Raptors, nel 2019, e Los Angeles Lakers, nel 2020. In NBA ha però indossato anche le maglie di Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers e Memphis Grizzlies, disputando in totale 832 partite con 8.7 punti di media. Il giocatore per anni è stato tra i migliori tiratori della Lega, chiudendo la carriera col 40% di media da oltre l’arco.

Nel 2017 era stato inserito anche nel secondo miglior quintetto difensivo All-NBA, nel 2011 aveva invece vinto la Coppa di Slovenia durante il lockout: all’epoca aveva giocato qualche partita con l’Olimpija Ljubljana.

After 15 NBA seasons, Danny Green says he is retiring. Green, who’s announcing the retirement on his podcast Thursday, is one of four players in NBA history to win championships with three different teams (2014 with Spurs, 2019 with Raptors, 2020 with Lakers). pic.twitter.com/d2mIOG62lh

