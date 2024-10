Perché Rodney McGruder non è ancora atterrato a Venezia?

Rodney McGruder è stato annunciato come nuovo giocatore della Reyer Venezia il 4 ottobre, quasi una settimana fa. Da allora i lagunari hanno giocato una partita di campionato e una di EuroCup, entrambe senza l’americano che ancora non è atterrato in Italia. La recente esperienza con Bruno Caboclo, alla fine mai arrivato a Venezia l’anno scorso, potrebbe aver messo in agitazione i tifosi orogranata per questa attesa. In realtà il motivo del ritardo di McGruder è presto spiegato: è attualmente bloccato in Florida a causa dell’uragano Milton.

McGruder ha giocato un po’ di anni a Miami, prima di iniziare a girovagare per la NBA e firmare l’anno scorso con Milano, prima e finora unica sua esperienza in Europa. Dopo non molte partite però il giocatore aveva fatto ritorno negli USA per motivi personali e da allora è rimasto free agent.

L’arrivo a Venezia di Rodney McGruder non ha quindi una data precisa, ma il giocatore prenderà il volo non appena le condizioni climatiche saranno migliorate. In queste ore in Florida si stanno registrando venti a oltre 140 km/h e forti piogge, con frequenti blackout. Finora sono morte 4 persone a causa dell’uragano, descritto dal presidente USA Joe Biden come “uno dei più distruttivi di questo secolo”.

Foto: Olimpia Milano