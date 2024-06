Delonte West è stato arrestato di nuovo, stavolta con complicazioni mediche

Da quando la carriera sportiva di Delonte West è terminata nel 2015, l’ex giocatore NBA si è rapidamente ritrovato in una situazione di degrado. Nel corso degli ultimi anni West è stato filmato e fotografato vivere per strada alla stregua di un senzatetto ed è stato più volte arrestato. Molte persone hanno cercato di aiutarlo: inizialmente Mark Cuban lo aveva spinto ad entrare in clinica per risolvere i problemi di tossicodipendenza e alcolismo, ma West era stato arrestato pochi mesi più tardi. Nel 2022 aveva provato a riprendere la carriera sportiva facendo un provino per la BIG3, la Lega di 3vs3 in cui militano numerosi ex giocatori, ma senza successo.

Nelle scorse ore Delonte West è stato arrestato per l’ennesima volta, come riportato da TMZ. Stavolta ci sono state delle complicazioni mediche che hanno richiesto il suo ricovero in ospedale. Stando al verbale gli agenti del Fairfax County Police Department lo hanno fermato per violazione della libertà vigilata, ma West ha tentato la fuga. Dopo un breve inseguimento i poliziotti avrebbero perso le tracce di Delonte, salvo poi ritrovarlo poco dopo privo di sensi. Inutile la somministrazione di naloxone, farmaco che blocca gli effetti degli oppioidi, così West è stato portato all’ospedale più vicino. Lì gli è stato somministrato nuovamente il naloxone, stavolta con successo, e l’ex giocatore è stato dimesso e portato in carcere.

La foto segnaletica scattata a West lo ritrae con gli occhi semi-chiusi, in condizioni fisiche che sembrano davvero precarie. Attualmente c’è una cauzione di 2.000 dollari per la sua scarcerazione, ma comunque dovrà apparire in tribunale domani.