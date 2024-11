EA7 Milano, Freddie Gillespie ora è ufficiale

L’Olimpia Milano ha ufficialmente il suo nuovo lungo: l’americano Freddie Gillespie, che aveva iniziato la stagione in NBL nei New Zealand Breakers. Il giocatore è stato ingaggiato per sopperire all’assenza prolungata di Josh Nebo e alle scarse garanzie che dà David McCormack in termini di rendimento.

Gillespie torna in EuroLega dopo le esperienze con Bayern Monaco e Stella Rossa, non particolarmente memorabili. Il lungo ha mantenuto 2.5 punti di media in EL nella scorsa stagione tra Baviera e Serbia.

Il comunicato ufficiale:

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo con Freddie Gillespie, centro di 2.08, nato a St. Paul, Minnesota, il 14 giugno 1997, proveniente dai New Zealand Breakers della lega australiana.

FREDDIE GILLESPIE – “Sono entusiasta di venire a giocare per l’Olimpia Milano. In questo club c’è una storia di risultati eccellenti di cui voglio far parte. Mi sento pronto e in grado di aiutare la squadra a raggiugere gli obiettivi che si è prefissata”.

LA CARRIERA – Cresciuto a St. Paul, Gillespie ha frequentato la East Ridge High School. Nel 2015, ha cominciato a frequentare il Carleton College, in Division III. Nel suo secondo anno a Carleton segnava 10.0 punti per gara, catturando 8.3 rimbalzi a partita, con 2.6 stoppate di media. Nel 2018 ha cominciato a giocare in Division One alla Baylor University, in Texas. Nella stagione 2018/19 ha segnato 5.3 punti per gara con 4.4 rimbalzi; nella stagione 2019/20 è salito a 9.6 punti, 9.0 rimbalzi, 2.2 stoppate per partita. È stato nominato giocatore più migliorato della Big 12 conference, è stato incluso nel secondo quintetto di conference e nel primo quintetto difensivo. Non scelto nei draft NBA del 2020, ha firmato con Dallas ma non ha superato il training camp. Nel 2020/21 ha giocato nei Memphis Hustle della G-League (10.5 punti, 10.3 rimbalzi e 2.3 stoppate per gara) prima di debuttare nella NBA con Toronto. Nel 2021/22 è tornato ai Memphis Hustle (11.4 punti, 12.2 rimbalzi, 2.75 stoppate per gara, primo assoluto in quest’ultima graduatoria) salvo un periodo trascorso agli Orlando Magic. Nel 2022/23 ha firmato per il Bayern Monaco, giocando 26 gare in quintetto, 4.3 punti e 6.0 rimbalzi in 18.9 minuti in campo. Nella stagione seguente dopo 13 partite è passato alla Stella Rossa Belgrado. Quest’anno era ai New Zealand Breakers (6.9 punti e 5.3 rimbalzi per gara).