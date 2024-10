Elijah Bryant si difende: “Non ho morso Biberovic”

Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere la rissa fra Elijah Bryant e Tarik Biberovic nel derby turco di EuroLega fra Efes e Fenerbahce.

I due si sono azzuffati dopo essere finiti a terra in un’azione di gioco. Dalle immagini si vede il turco-bosniaco del Fener prendere al collo l’avversario e alcune foto fanno intravvedere un morso dell’americano all’avversario. Bryant però nega di aver morso l’avversario e ha pubblicato un tweet a tal proposito.

Durante un’azione in cui ho contestato un tiro, sia Biberovic che io siamo caduti a terra. Mentre cercavo di rialzarmi lui mi ha afferrato aggressivamente per il collo e per la testa da dietro, tirandomi giù e spingendomi la faccia contro il suo braccio, lasciandomi evidenti graffi sul collo e sulla schiena, oltre al dolore al collo. Ho tentato di sollevarmi di nuovo da lui e lui ha reagito con un calcio, lasciandomi dei lividi sul braccio. Voglio essere chiaro: non l’ho morso, le mie azioni erano esclusivamente un tentativo di rialzarmi. Afferrare qualcuno per la testa o il collo tirandolo a terra non ha alcun senso su un campo da basket.