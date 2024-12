Dramma sfiorato in NCAA: l’intera squadra di Gonzaga ha rischiato di rimanere coinvolta in un incidente aereo

Sono giorni molto complessi per il traffico aereo in tutto il mondo. Un paio di giorni fa, in Corea del Sud, un Boeing della compagnia Jeju Air è rimasto coinvolto in un grave incidente in fase di atterraggio, causando la morte di 179 persone su 181 passeggeri. Oggi, sempre in Corea, un altro velivolo ha avuto un problema col carrello, per fortuna senza vittime. Qualche giorno fa un aereo è stato abbattuto, mentre sorvolava l’Kazakistan, da una contraerea russa. E venerdì si è sfiorata una tragedia anche a LAX, l’aeroporto di Los Angeles, dove l’aereo su cui era appena atterrata l’intera squadra di basket dei Gonzaga Bulldogs stava per scontrarsi con un velivolo Delta in fase di decollo.

Il video dell’accaduto è stato diffuso sui social: si vede l’aeropolano Delta che decollando rischia di colpire il velivolo in transito sulla pista. “Stop, stop stop!” si sente dire dalla torre di controllo al pilota del jet Embraer E135.

Fortunatamente il jet ha rallentato in tempo e non ci sono state conseguenze. Gonzaga è poi scesa regolarmente in campo contro UCLA il giorno dopo, perdendo 65-62.