Furkan Korkmaz, che discesa: giocherà in EuroCup

Fino a pochi mesi fa, Furkan Korkmaz era un giocatore di rotazione in NBA, in una contender come i Philadelphia 76ers. Le ultime due stagioni ai Sixers non sono però andate benissimo e nell’ultima i suoi numeri erano scesi fino a 2.5 punti di media nel 2023-24. Quindi la decisione di tornare in Europa e chiudere la carriera NBA dopo 7 anni. Korkmaz in estate aveva firmato con l’AS Monaco, andando a rinforzare un backcourt già molto competitivo tra Mike James, Elie Okobo, Nick Calathes e, successivamente, Jordan Loyd.

Chi si aspettava un impatto positivo di Korkmaz sul basket europeo ha però dovuto ricredersi: il turco ha totalizzato 7 partite con il club monegasco (4 in campionato e 3 in EuroLega), con 4.5 punti di media. Nei giorni scorsi il Monaco, dove nel frattempo è cambiato l’allenatore con l’arrivo di Vassilis Spanoulis, aveva ufficializzato la separazione. Il giocatore ha quindi deciso di tornare in patria e di firmare col Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, che milita in EuroCup.

Korkmaz, che ha solo 27 anni, ripartirà quindi al Bahçeşehir per rilanciare una carriera che negli ultimi mesi ha preso una brutta piega. La squadra turca è prima nel suo girone di EuroCup (lo stesso di Trento) con 10 vittorie in 12 partite, mentre in campionato occupa la 7° posizione.