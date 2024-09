Dwight Howard: “Kobe meglio di Jordan ma non volevo giocare con lui”

Dwight Howard ha parlato di recente delle sue diverse esperienze con i Los Angeles Lakers.

Il centro ha innanzitutto dichiarato che secondo lui Kobe Bryant aveva più talento di Michael Jordan. Dopodiché ha rivelato che non avrebbe voluto il primo trasferimento a Los Angeles, spiegando il motivo.

Credo che Kobe avesse più talento di Jordan, ha ripreso ciò che faceva MJ e lo ha moltiplicato, portandolo a un livello più alto. Giocare con lui è stato difficilissimo. Quando sono andato a Los Angeles tutti si aspettavano che fossimo i nuovi Kobe e Shaq. Ma io ero incazzato, non volevo andare a Los Angeles a giocare per i Lakers, io volevo batterli come ci avevano sconfitto nelle Finals con Orlando.

“I think Kobe [Bryant is] better than [Michael Jordan] skill-wise. He took everything Jordan did and multiplied it. He did it better.”

