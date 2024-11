EA7 Milano, altri cambiamenti in vista: si pensa all’uscita di David McCormack

L’Olimpia EA7 Milano è in quel momento della stagione in cui prova a cambiare parzialmente pelle: lo aveva fatto negli scorsi 2 anni prendendo Shabazz Napier e riuscendo a svoltare. Quest’anno, dopo l’ingaggio di Nico Mannion, i biancorossi sembrano aver in mente altri movimenti, soprattutto in un reparto lunghi falcidiato dagli infortuni. Nelle scorse ore si è parlato di un sondaggio per Robin Lopez, centro dalla lunga esperienza NBA e free agent ormai da un po’ di mesi. Chi potrebbe fare spazio ad un nuovo lungo sembra essere David McCormack, arrivato solo in estate.

Secondo Repubblica, McCormack non avrebbe convinto Ettore Messina: non per l’infortunio che lo ha messo al momento fuori dai giochi, ma proprio per il fit all’interno del roster biancorosso. Milano starebbe quindi pensando all’uscita di McCormack per sostituirlo con un nuovo lungo, più competitivo in EuroLega. L’americano, classe 1999, è alla prima esperienza in carriera a questi livelli e in passato aveva indossato le maglie di Besiktas, Darussafaka e Galatasaray arrivando al massimo a giocare in EuroCup. Nelle prime partite di EuroLega prima dell’infortunio, David McCormack ha mantenuto 1.5 punti di media in meno di 8′ di utilizzo a partita.