EA7 Milano, dopo Melli preoccupa anche Shabazz Napier: storia criptica dell’americano

L’Olimpia EA7 Milano poco fa ha ufficializzato l’addio di Nicolò Melli, diventato un simbolo dei biancorossi negli ultimi 3 anni in cui ha vinto 3 Scudetti. Una notizia che ha colpito sicuramente i tifosi, molto affezionati all’azzurro, diventato tra l’altro capitano. Ma potrebbe non essere finita qui: oltre alla posizione in bilico di Tonut, preoccupa quella di Shabazz Napier. L’americano aveva già lasciato Milano un anno fa per accettare la proposta più ricca della Stella Rossa, salvo poi ritornare all’Olimpia a gennaio. Ora la storia potrebbe ripetersi: mentre Milano annunciava la separazione con Melli, Napier infatti pubblicava una storia Instagram a dir poco criptica.

Nel video postato dalla point guard, si vede il video di un vero e proprio “effetto domino”, con le tessere che cadono una dopo l’altra. Non bisogna essere nemmeno troppo maliziosi per leggerci un messaggio premonitore di ciò che sta per accadere a Milano. Finora Devon Hall e Melli sono stati gli unici a salutare, anche se certamente lasceranno anche Kyle Hines (ipotesi ritiro) più i vari Johannes Voigtmann, Alex Poythress, Billy Baron e Denzel Valentine. Da monitorare la posizione di Shavon Shields, sotto contratto ma non sicuro di restare all’Olimpia.

In entrata finora l’unica ufficialità è stata quella di Armoni Brooks, si attendono quelle di Josh Nebo, Zach LeDay e Nenad Dimitrijevic.