ULTIM’ORA: Nicolò Melli lascia l’Olimpia Milano

Ufficiale la separazione fra l’Olimpia Milano e Nicolò Melli.

Nonostante le parole di coach Messina dei giorni scorsi, si dividono le strade di Melli e dell’Olimpia.

Lo ha annunciato la società stessa attraverso un post sui social.

Grazie Nicolò Melli, l’Olimpia ti augura il meglio.

🇮🇹 La Pallacanestro Olimpia Milano e la sua proprietà ringraziano Nicolò Melli per tutto quello che ha fatto per il Club in questi anni, i record individuali stabiliti, le tre stagioni chiuse con la conquista dello scudetto, i… pic.twitter.com/4UYtqtFWow

