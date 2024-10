EA7 Milano, Ettore Messina dopo il KO a Monaco: “Estremamente molli nel primo tempo”

Ettore Messina ha spiegato con una scarsa dose di fisicità la sconfitta della sua EA7 Milano in casa dell’AS Monaco, alla prima partita stagionale di EuroLega. I francesi hanno comandato dal primo all’ultimo minuto, raggiungendo anche il +20 e alla fine vincendo di 13. Secondo l’allenatore biancorosso, il problema principale sarebbe stata proprio la maggiore fisicità degli avversari in ogni ruolo.

“Congratulazioni al Monaco. La partita si è decisa nel primo tempo, quando siamo stati sovrastati fisicamente. Abbiamo segnato solo 26 punti, concesso tanti rimbalzi in attacco, fisicamente abbiamo sofferto in ogni posizione. Nel secondo tempo abbiamo giocato più ‘grossi’, mosso la palla meglio e abbiamo segnato 54 punti. Il livello di fisicità non è stato adatto a questa partita, dobbiamo imparare e migliorare. Nel primo tempo siamo stati estremamente molli, senza atteggiamento competitivo e questo è stato preoccupante. Dall’intervallo è stata una gara diversa” ha commentato Messina.