EA7 Milano, che DISASTRO a Monaco: l’unica luce è Brooks, il resto buio

AS Monaco – Olimpia EA7 Milano 93-80

(22-10, 25-16, 19-23, 27-31)

Un esordio stagionale in EuroLega da dimenticare per l’EA7 Milano, sconfitta nel Principato di Monaco per 93-80 senza mai essere in partita. Deludono quasi tutti: da Shields a Mirotic, passando per i nuovi volti LeDay e Causeur. Uno dei pochissimi a salvarsi è Armoni Brooks, autore di un quarto periodo perfetto che quasi non avvia la rimonta biancorossa. L’americano segna 16 punti in 15′ tirando 4/5 da tre punti e ci si chiede perché il suo minutaggio sia stato così ridotto.

L’inizio di primo periodo è traumatico per gli uomini di Ettore Messina perché subiscono un parziale di 7 a 0 che mette subito in salita la gara. Il primo canestro dal campo dell’EA7 viene realizzato da David McCormack e siamo sull’11 a 4 a 4 minuti dalla fine del primo quarto. La situazione non cambia e alla prima pausa obbligatoria del match siamo sul 22 a 10 per i padroni di casa. La seconda frazione di gioco è pure peggio della prima per gli italiani. Elie Okobo continua a fare canestro senza fermarsi e i monegaschi prendono il largo. A 3 minuti e mezzo dal suono della seconda sirena il Monaco è sopra di 20 punti, avendone concessi solo 18 ai lombardi, 38 a 18. Finora è difficile trovare un giocatore positivo per Milano, forse solo Shavon Shields è l’unico che ci ha provato – senza riuscirci – a tenere in piedi la baracca. All’intervallo lungo la banda di Sasa Obradovic è sopra 46 a 27.

Nel terzo periodo il Monaco tocca il +20 in diverse occasioni, Milano sembra incapace di reagire, Dimitrijevic e Shields sbagliano tanto. Un parziale di 6-0 in chiusura di frazione permette agli uomini di Messina di accorciare fino al 66-49 del 30′ dando qualche speranza per l’ultimo quarto. L’Olimpia ributta nella mischia Armoni Brooks, che non aveva fatto male nei pochi minuti giocati nel primo tempo: l’americano risponde subito con due triple di fila per il -13 e in generale segna 13 punti in poco più di 3′. I biancorossi toccano il -10 e finalmente si sveglia anche Shields, col Monaco che comunque tiene le distanze di sicurezza. Inspiegabilmente Messina toglie Brooks a 3′ e mezzo dalla fine, con Milano a -12: in meno di 2′, l’EA7 torna a -16 ed esce alla fine sconfitta 93-80.

AS Monaco: Okobo 14, Blossomgame 7, Papagiannis 7, Korkmaz 10, Diallo 20, Cornelie NE, Jaiteh 10, Motiejunas 2, Tarpey NE, Brown 4, Strazel 10, James 9.

Milano: Dimitrijevic 11, Causeur 2, Tonut, Bolmaro 9, Brooks 16, LeDay 11, Ricci 3, Diop NE, Shields 10, Nebo 7, Mirotic 9, McCormack 2.

Foto: Olimpia EA7 Milano

