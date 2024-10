EA7 Milano, Ousmane Diop ai box: i tempi di recupero

È arrivato il bollettino medico dell’Olimpia EA7 Milano all’indomani della partita persa contro lo Zalgiris Kaunas, che ha rimontato da -27 in poco più di un quarto. In particolar modo c’era attesa per conoscere le condizioni di Ousmane Diop, uscito zoppicante per una seria distorsione alla caviglia destra nel terzo quarto. È stata anche l’assenza di Diop, unita ai problemi di falli di LeDay, ha far crollare Milano.

L’ex Sassari ha come detto riportato una distorsione, i tempi di recupero sono stimati in almeno 3-4 settimane. Fortunatamente Ettore Messina dovrebbe comunque recuperare Josh Nebo a breve: l’americano è out da un paio di settimane per via di un infortunio muscolare.

Dal sito dell’Olimpia:

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che, nel secondo tempo della partita di EuroLeague con lo Zalgiris, Ousmane Diop ha riportato una distorsione alla caviglia destra, senza lesioni ossee, che verrà rivalutata in 3-4 settimane.