Virtus Bologna, in EuroLega è 0-4: sconfitta anche dal Monaco

La Virtus Bologna rimane l’unica squadra ancora a zero punti in questa stagione di EuroLega. I bianconeri vanno KO anche sul campo dell’AS Monaco, 101-85, e rimangono il fanalino di coda della competizione, appena dietro i rivali dell’Olimpia Milano (1-3).

Le premesse sembravano diverse, dopo una partenza 9-4 del Monaco le V Nere hanno rimontato e sono passati avanti con una tripla di Pajola, chiudendo il primo quarto con un break di 0-5 della coppia Shengelia-Morgan per il 20-24 alla prima pausa. Diouf con 4 punti di fila ha portato il vantaggio di Bologna a +8 in avvio di secondo periodo, Belinelli ha firmato addirittura il +11 mentre Okobo teneva in partita i francesi. Un parziale di 9-0 del Monaco ha fissato il risultato sul 37-38, nel finale di primo tempo i canestri di Shengelia da una parte e Mike James dall’altra hanno poi portato le squadre alla pausa lunga sul 46-47.

Un avvio di 10-0 dei padroni di casa nel terzo quarto ha indirizzato il match verso il Monaco: Bologna è rimasta in partita con i liberi, ma il vantaggio francese ha toccato anche il +10 nella frazione. Un break di 5-0 bianconero ha accorciato il divario fino al 71-64 al 30′. La Virtus è tornata a -3 all’inizio del quarto periodo, prima che il trio Okobo-Brown-James confezionasse un parziale di 7-0 per dare la spinta decisiva al Monaco. I francesi hanno preso il largo con il talento di Mike James, toccando anche il +20 e alla fine scollinando anche i 100 punti.

AS Monaco: Okobo 20, Loyd 11, Papagiannis, Diallo 7, Cornelie NE, Jaiteh 15, Motiejunas 3, Tarpey NE, Begarin, Brown 14, Strazel 13, James 19.

Virtus Bologna: Cordinier 11, Belinelli 6, Pajola 3, Clyburn 8, Shengelia 17, Hackett 5, Grazulis NE, Morgan 11, Polonara 3, Diouf 12, Zizic 9, Tucker.