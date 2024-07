EA7 Milano, ufficiale il penultimo tassello: Fabien Causeur

Dopo l’addio al Real Madrid, arrivato ieri, Fabien Causeur è stato annunciato poco fa come nuovo giocatore dell’Olimpia EA7 Milano. Il francese, 37 anni, sarà l’ultimo tassello del backcourt di Ettore Messina e il penultimo del roster biancorosso. Il backcourt meneghino sarà composto da Nenad Dimitrijevic, Armoni Brooks, Stefano Tonut, Leandro Bolmaro, Giordano Bortolani e Diego Flaccadori (col dubbio sul futuro di Maodo Lo).

Causeur è uno dei giocatori più vincenti degli ultimi anni, ha conquistato due volte l’EuroLega col Real Madrid, in più ha messo in bacheca anche quattro campionati spagnoli, due Copa del Rey, sei Supercoppe Spagnole, un campionato tedesco e una Coppa di Germania (con Bamberg) e un campionato francese (con Cholet).

Arriva a Milano nella fase finale della carriera, dopo aver giocato 15′ di media in EuroLega nella scorsa stagione, producendo 5.1 punti con i Blancos.

Il comunicato di Milano:

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo con Fabien Causeur, guardia di 1.96, nato il 16 giugno 1987 a Brest in Francia, proveniente dal Real Madrid dove ha giocato nelle ultime sette stagioni.

FABIEN CAUSEUR – “Sono orgoglioso e davvero molto grato dell’opportunità che l’Olimpia Milano mi sta offrendo. E’ un club che ha una grande storia alle spalle. Il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra e fare in modo che tutti insieme si possa costruire la miglior stagione possibile”.

LA CARRIERA – Causeur ha cominciato a giocare professionalmente a Le Havre dal 2005 al 2009, anno in cui si è trasferito a Cholet. Nel 2010 ha vinto il titolo francese e successivamente la Supercoppa di Francia assicurandosi anche il titolo di MVP. Nel 2012, dopo essere stato nominato MVP della Lega francese, si è trasferito in Spagna a Vitoria rimanendovi fino al 2016. Nel 2016 è passato a giocare in Germania a Bamberg vincendo il titolo tedesco e la Coppa di Germania. Fu anche nominato MVP dei playoff. Nel 2017 è approdato al Real Madrid dove è rimasto fino al 2024. Con il Real, ha vinto l’EuroLeague nel 2018 e nel 2023; ha vinto il titolo spagnolo nel 2018, 2019, 2022 e 2024. Ha anche conquistato la Coppa del Re due volte e la Supercoppa spagnola cinque volte. Ha giocato un Mondiale nel 2010 e un’Olimpiade nel 2012 con la nazionale francese.

NOTE – Causeur ha debuttato in EuroLeague nel 2010/11 a Cholet e vanta 17 presenze in Eurocup tra Le Havre e Cholet.