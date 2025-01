Efes, cambia tutto: Mijatovic declassato, Luca Banchi pronto a tornare in sella

La stagione dell’Anadolu Efes fino ad ora non è stata negativa, ma quantomeno altalenante: i turchi sono 2° in classifica in patria mentre in EuroLega occupano la 9° posizione. I risultati non soddisfacenti hanno convinto la dirigenza a operare un cambio in panchina che nessuno si sarebbe aspettato nelle scorse ore: coach Tomislav Mijatovic, alla guida della squadra dallo scorso febbraio, verrà declassato ad assistente, ruolo peraltro ricoperto fino a pochi mesi fa. Al suo posto verrà assunto Luca Banchi, che torna quindi in sella dopo l’esonero da parte della Virtus Bologna poco meno di 2 mesi fa.

Luca Banchi is in advanced discussions to become the new head coach of Anadolu Efes Istanbul, per sources. — Donatas Urbonas (@Urbodo) January 7, 2025

Banchi ha già esperienza all’estero con i club, ma questa sarà la miglior squadra allenata fuori dall’Italia dopo Bamberg, AEK Atene, Lokomotiv Kuban e Strasburgo. L’allenatore toscano, che manterrà comunque la panchina della Lettonia, proverà a portare l’Efes ai Playoff di EuroLega che mancano dal 2023. L’anno scorso il club turco era stato eliminato al Play-in proprio dalla Virtus di Banchi.

Torneranno quindi ad essere 3 gli allenatori italiani in EuroLega: oltre a Ettore Messina e Andrea Trinchieri, ci sarà anche Luca Banchi.

