Euroleague, la Virtus Bologna raggiunge un traguardo storico

La Virtus Bologna, dopo un avvio di stagione europea entusiasmante, sta attraversando un periodo alquanto complicato: in particolare la squadra di coach Luca Banchi sta cavalcando una striscia aperta di 4 sconfitte consecutive, arrivate nelle sfide con Olympiacos, Real Madrid, Zalgiris Kaunas e Stella Rossa Belgrado, con l’ultima vittoria ottenuta lo scorso 29 Febbraio contro il Valencia, grazie ai 16 punti di Belinelli e ai 14 di Mickey.

La Virtus Bologna attualmente occupa l’ottavo posto in classifica con un record di 17 vittorie e 14 sconfitte e nonostante le recenti partite perse, ha ottenuto un risultato che non si verificava dalla lontana stagione 2001/02, quando approdò alla finale di Eurolega: grazie alle sconfitte di Valencia e dell’ acerrima nemica Olimpia Milano, i bianconeri di coach Banchi sono sicuri di concludere la regular season almeno al decimo posto, valido per giocare i play-in; le ultime partite contro Panathinaikos, Milano e Baskonia saranno decisive per la possibile conquista di un accesso diretto alla post season, ma la Virtus può già gioire per aver raggiunto un traguardo che possiamo definire storico.

