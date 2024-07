EuroLega, ecco il calendario: il derby e i big match di Olimpia Milano e Virtus Bologna

L’EuroLega ha diramato il calendario della regular season 2024-25.

I derby fra Olimpia Milano e Virtus Bologna si giocheranno alla settima di andata (31 Ottobre al Forum) e alla penultima di ritorno, il 4 Aprile in Emilia.

Le V Nere apriranno la loro campagna europea il 4 Ottobre ospitando l’Efes e chiuderanno la stagione regolare l’11 Aprile a Barcellona. Per la Segafredo doppia sfida casalinga nel periodo dell’Immacolata (il 4 Dicembre l’Alba Berlino, il 6 la Stella Rossa) e di Natale (il 20 il Barca e il 27 l’Asvel). Il 15 Novembre i bianconeri riceveranno i campionati in carico del Panathinaikos, il 13 Marzo il Real Madrid nell’unica sfida interna di quel mese.

Milano debutterร il 3 Ottobre a Montecarlo con il Monaco, l’11 prima sfide interna con un’altra transalpina, Parigi. Il 7 Novembre atteso il Real Madrid, nel periodo natalizio match interni con Bayern Monaco (20 Dicembre) e Olympiacos (26). Il 30 Gennaio al Forum arriverร il Pana, ultima di regular season il 10 Aprile in casa con il Baskonia.

Ricordiamo che dal 15 al 18 Aprile รจ in programma il Play-In, dal 22 al 7 Maggio i playoff e poi nel weekend 23-25 Maggio le Final Four.

