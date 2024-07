Bruno Caboclo pianifica un’altra fuga: è a Las Vegas per parlare con le squadre NBA

Il Partizan Belgrado ha dichiarato che Bruno Caboclo ha un contratto con il club e farà parte del roster anche nella prossima stagione. Nel frattempo il lungo brasiliano, che ha conquistato col Brasile le Olimpiadi di Parigi al Preolimpico, pianifica un’altra fuga. Sarebbe la seconda dopo quella della scorsa estate, quando dopo aver firmato con Venezia non si presentò al raduno andando a giocare le amichevoli negli USA con una squadra israeliana.

Secondo quanto scritto dal serbo Mozzart Sport, Caboclo sarebbe in questi giorni a Las Vegas, dove si sta giocando la Summer League, per cercare un contratto in NBA. Come riportato, il brasiliano sarebbe volato in Nevada subito dopo il Preolimpico vinto da MVP a Riga, in finale contro la Lettonia.

Bruno Caboclo, 9.4 punti e 4.0 rimbalzi nell’ultima stagione di EuroLega, ha già giocato in NBA dal 2014 al 2021 con le maglie di Toronto, Sacramento, Memphis e Houston, segnando 4.2 punti di media in 105 partite. Il resto del tempo lo ha passato in G-League, campionato vinto nel 2017.

Foto: FIBA