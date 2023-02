FIBA World Cup 2023, definite tutte le 32 squadre partecipanti

Per la prima volta, la prossima estate la FIBA World Cup avrà 32 partecipanti e non più 16 come le precedenti edizioni. Questa novità ha dato spazio a tante Nazionali qualificatisi per la prima volta al Mondiale, come Sud Sudan o Capo Verde. L’Italbasket ha strappato il ticket per la coppa del mondo con un paio di partite di anticipo, vincendo addirittura contro la Spagna nell’ultima partita in calendario, quando entrambe le squadre erano qualificate. Nelle Americhe, Team USA ha centrato la qualificazione pur disponendo solo di giocatori della G-League, mentre a sorpresa non ce l’ha fatta l’Argentina di Facundo Campazzo.

Qui le squadre qualificate, divise per continente:

Europa: Spagna, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Montenegro, Slovenia, Serbia Americhe: Brasile, Canada, Repubblica Dominicana, Messico, Porto Rico, USA, Venezuela Africa: Angola, Costa d’Avorio, Capo Verde, Egitto, Sud Sudan Asia: Cina, Iran, Giappone, Giordania, Libano, Filippine, Australia, Nuova Zelanda (queste ultime due hanno giocato le qualificazioni con le squadre asiatiche)