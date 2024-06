G3 Milano-Bologna, Luca Banchi: “L’ultima rimessa? SCONCERTANTE!”

Luca Banchi, coach della Virtus Segafredo Bologna, ha commentato la sconfitta in gara-3 in casa dell’Olimpia EA7 Milano e ha parlato naturalmente anche dell’ultima rimessa, che ha in parte deciso il risultato finale di questa partita:

“Decisione inspiegabile, anche rivedendola. Direi proprio che è palese che la palla vada in direzione contraria ad Abass. Inspiegabile. Sconcertante, spetta ad altri giudicare, noi prendiamo atto delle decisioni avverse. Come ritengo che fosse palese a 15” dalla fine l’infrazione di passi di Mirotic, che trascina le ginocchia a terra, è evidente che quella è un’infrazione. Ne prendiamo atto, non dobbiamo perdere energia, non dobbiamo perdere fiducia. Le partite si stanno decidendo tutte nel finale, dobbiamo avere lucidità ed energia. Come avevo immaginato l’ultima rimessa? Canestro, tiro libero, possesso, tecnico alla panchina, l’arbitro che guarda l’instant replay e ci dà la palla”, ha commentato Luca Banchi la sconfitta della sua Virtus Bologna in casa dell’Olimpia Milano.

Stiamo a vedere cosa accadrà in gara-4. Ricordiamo che, in caso di sconfitta delle VuNere, lo Scudetto andrà ai biancorossi, mentre se dovesse vincere la Virtus, si tornerà a Bologna per l’ultima e decisiva gara-5.

Leggi anche: VIDEO: la rimessa incriminata nel finale di Gara-3 tra Milano e Virtus Bologna