Ecco il vero DiVincenzo: pazzesca evoluzione di Big Ragù nelle ultime gare

Donte DiVincenzo ha faticato un po’ ad ambientarsi a Minneapolis ma ora sembra tornato sui livelli della scorsa stagione.

Ricordiamo che qualche settimana fa aveva lasciato i New York Knicks per trasferirsi ai Minnesota Timberwolves nell’ambito della trade che ha portato Karl Anthony Towns nella Grande Mela. Nella notte DiVincenzo ha sfoderato una grande prestazione, consentendo ai suoi Minnesota Timberwolves di battere i San Antonio Spurs 112-110. Per l’ex Knicks 26 punti con 5/10 da tre, 7 rimbalzi e 4 assist in 35 minuti, dopo essere uscito dalla panchina.

Nelle prime sei partite con la nuova maglia aveva totalizzato 6 punti di media con il 29% al tiro dall’arco. Nelle ultime sei, invece, ne ha fatti registrare quasi 17 con il 49% nelle conclusioni pesanti, come sottolineato da Cronache. La crescita di DiVincenzo è evidente in tutte le voci statistiche e ora sembra proprio che il periodo di ambientamento sia finito. Lo ha confermato lui stesso dopo la bella prova contro gli Spurs: “Avevo bisogno di un po’ di tempo per ambientarmi a un nuovo sistema di gioco e alla città. Quando mi hanno scambiato ero a casa a riposare e di colpo mi sono trovato su un volo per il Minnesota”.

In Italia le prestazioni di Big Ragù sono da tenere strettamente sotto osservazione, vista la possibilità che presto DiVincenzo indossi la maglia della Nazionale. Una ipotesi confermata nuovamente anche del neo rieletto presidente della FIP, Gianni Petrucci, in un’intervista di qualche giorno fa a Il Tempo.