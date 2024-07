Kemba Walker torna agli Charlotte Hornets: ecco il suo nuovo ruolo

Nella giornata di ieri Kemba Walker aveva annunciato il ritiro dopo una stagione all’AS Monaco non particolarmente esaltante. Il 4 volte All Star non aveva anticipato nulla riguardo il futuro, precisando però che il basket avrebbe continuato a far parte della sua vita. Oggi Shams Charania ha riportato che Walker entrerà nello staff di Charles Lee agli Charlotte Hornets come addetto al miglioramento dei giocatori.

After retiring from a 12-year NBA career, four-time All-Star Kemba Walker is rejoining the Charlotte Hornets on new coach Charles Lee's coaching staff as a player enhancement coach. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 3, 2024

Kemba Walker ha passato la maggior parte della sua carriera a Charlotte ed è uno dei giocatori più rappresentativi della storia della franchigia. Scelto con la #9 nel Draft 2011, è rimasto a Charlotte fino al 2019, segnando anche 25.9 punti di media nell’ultima stagione in North Carolina.

Charles Lee è diventato head coach degli Hornets in questa offseason, sarà il suo primo incarico di questo tipo dopo diversi anni da assistente ad Atlanta, Milwaukee e Boston.