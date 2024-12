Victor Wembanyama, due record ASSURDI per triple e stoppate

Victor Wembanyama sta dominando la NBA alla sua seconda stagione, dopo aver impressionato già da rookie.

Il francese ha trascinato i San Antonio Spurs alla vittoria 114-94 sui Portland Trail Blazers con una partita incredibile. Dopo questo match, Wemby ha riaggiornato il suo libro dei record alla voce delle stoppate e delle triple segnate.

La stella degli Spurs, infatti, ha toccato quota 200 canestri dall’arco segnati in carriera. Per arrivare a questo traguardo ha impiegato solamente 94 partite, meno di quanto è servito a tiratori del calibro di Stephen Curry, James Harden e Ray Allen. Basta pensare che nelle sue prime 94 gare, Curry aveva mandato a bersaglio ben 13 tiri pesanti in meno rispetto al francese. Il fenomeno transalpino è il centro più veloce nella storia della NBA a raggiungere le 200 triple insaccate in carriera. Sempre che possa essere definito un centro…

This Victor Wembanyama and Steph Curry stat is WILD 🤯 Wemby’s taking the game to a whole new level… And this is just the beginning 😤 pic.twitter.com/TTOUl3JB1t — ClutchPoints (@ClutchPoints) December 22, 2024

Un dato che fa ancora più impressione se si pensa che al momento Wembanyama ha già totalizzato più stoppate rispetto al 91,1% dei giocatori che sono passati dalla NBA.

Victor Wembanyama has more career blocks than 91.1% of all players in NBA history. pic.twitter.com/lYGJbJLTTt — StatMamba (@StatMamba) December 22, 2024

Statistiche in settori così differenti che fanno capire quanto Wemby sia un giocatore totale.