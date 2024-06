Gli Orlando Magic aggiungono una guardia: ecco Kentavious Caldwell-Pope

Kentavious Caldwell-Pope era uno dei free agent più ricercati, viste le qualità di tiratore e le ultime stagioni molto solide ai Denver Nuggets. Ad una permanenza a Denver e il trasferimento a Philadelphia, diventato un’opzione nelle prime ore di free agency, KCP ha preferito il triennale da 66 milioni complessivi proposto dagli Orlando Magic.

La franchigia della Florida, arrivata quinta nell’ultima stagione a Est, si assicura così le prestazioni di Caldwell-Pope che sarà la guardia titolare. Il terzo anno di contratto sarà una Player Option.

Il giocatore, 31 anni, nell’ultima stagione con i Nuggets ha segnato 10.1 punti di media col 40% da tre punti. Nel 2020 e nel 2023 ha vinto l’anello, prima con i Lakers e poi con Denver.

Finalizing three-years, $66 million for Caldwell-Pope in Orlando, sources tell ESPN. https://t.co/ruLqQhXEf1

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2024