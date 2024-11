Nico Mannion a cuore aperto: il bellissimo rapporto con Stephen Curry e Draymond Green

Nella parte iniziale della sua carriera Nico Mannion ha giocato nei Golden State Warriors. L’azzurro in NBA aveva fatto discretamente bene ma ha poi scelto di proseguire la sua carriera in Italia. Una decisione su cui ha pesato molto l’opinione di Draymond Green, tenuta particolarmente in considerazione dalla point guard dell’Olimpia Milano.

Nel corso dell’intervista con Sky Sport, Mannion ha parlato anche di Stephen Curry.

Ho visto da vicino uno dei più forti del mondo e ho capito perché lo è. Tutto è dovuto al modo in cui lavora, arriva sempre per primo in palestra e se ne va per ultimo. Gioca 36 minuti, poi fa cyclette e pesi. Se ti alleni durante l’anno come fa lui, poi è facile giocare 40 minuti di media ai playoff. Fa tutto al 100%, dà il massimo in ogni allenamento, non esiste un gioco in cui si risparmia.