Kostas Sloukas ha rifiutato la convocazione alle Olimpiadi: ecco perché

Kostas Sloukas ha disputato una stagione stellare, vincendo sia l’EuroLega che il campionato greco da MVP delle Finali con il Panathinaikos. A 34 anni è però arrivato provato al finale di stagione, dovendo rinunciare alla convocazione della Grecia per il Preolimpico a causa di un infortunio. La star della Grecia ha però recuperato in queste ultime settimane e sarebbe stata arruolabile per le Olimpiadi di Parigi, che inizieranno (per il torneo di basket maschile) il 27 luglio. Coach Vassilis Spanoulis, CT della Nazionale, ha proposto a Sloukas di unirsi alla squadra per i Giochi, ma il giocatore ha rifiutato.

“Secondo me non è moralmente giusto, non sarebbe ok. Sono qui a farmi il bagno mentre i ragazzi sudano per conquistare qualcosa per la Nazionale. Dovrei farmi avanti dopo che hanno fatto tutta la fatica? Me lo hanno proposto, Spanoulis mi ha chiesto se volessi parlarne. Gli ho risposto che avevo dei dubbi e che non c’era una sola possibilità su un milione che, se non avessi giocato il Preolimpico, sarei andato alle Olimpiadi. Non penso mai in questo modo, non lo farei mai. Non ho mai fatto qualcosa del genere. Le Olimpiadi erano un sogno. Giannis era in lacrime ieri, ho i brividi a dirlo. Giannis è il migliore al mondo, ha già vinto tutto, eppure era in lacrime. La posta in gioco era troppo alta. Non sarei capace di convivere col pensiero di aver sottratto il posto a qualcuno, è molto triste per me” ha detto Kostas Sloukas in un’intervista a SDNA.

Nel corso degli anni non sono stati rari i casi in cui, dopo la vittoria del Preolimpico, le convocazioni cambiassero leggermente e alcuni giocatori venissero sostituiti con qualcuno inizialmente indisponibile. È successo anche all’Italia a Tokyo, quando Abass rimase a casa per far posto a Danilo Gallinari. Quest’anno la Spagna ha convocato Alex Abrines, inizialmente infortunato al Preolimpico, tagliando Nunez.