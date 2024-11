MERAVIGLIA Zalgiris: la squadra di Trinchieri è prima da sola in EuroLega

Lo Zalgiris Kaunas ha vinto anche stasera, di misura, contro l’AS Monaco: 63-62 in una partita sicuramente ruvida in cui i francesi hanno tirato 2/19 da tre. Decisivo nel finale un canestro di Giedraitis. È stata la 6° vittoria in 7 partite di EuroLega per lo Zalgiris di Andrea Trinchieri, partita fortissimo dopo essere rimasta fuori dai Play-in l’anno scorso.

I lituani hanno vinto contro Barcellona, Virtus Bologna, Milano, Maccabi Tel-Aviv, Stella Rossa e AS Monaco, cadendo solo alla seconda giornata contro l’Olympiacos. Il tutto giocando una pallacanestro di squadra, con appena 2 giocatori in doppia cifra di media: il playmaker Sylvain Francisco, con 11.7 punti di media, e Dovydas Giedraitis, 11.0 punti di media. E ad aggiungere un ulteriore grado difficoltà c’è stata anche la partenza di uno degli americani Tyrone Wallace, che ha lasciato il club dopo sole 2 partite. Al suo posto è stato ingaggiato Lonnie Walker IV, che esordirà probabilmente settimana prossima contro il Bayern Monaco.

Intanto lo Zalgiris Kaunas si gode il primo posto in solitaria in EuroLega: 6-1, l’ennesimo capolavoro di Trinchieri. L’anno scorso il coach italiano aveva preso la squadra in piena crisi e, vittoria dopo vittoria, l’aveva portata ad un passo dal Play-in.

