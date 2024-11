I tifosi della Stella Rossa tirano bottiglie e accendini a Mathias Lessort durante l’intervista: la sua reazione

La partita tra Stella Rossa e Panathinaikos stasera è stata molto intensa e alla fine ha visto prevalere i greci 77-81. Mathias Lessort è stata una presenza costante sotto canestro, chiudendo il match con 9 punti e 9 rimbalzi. Per lui era una partita particolare per via degli anni spesi dall’altra parte di Belgrado, in maglia Partizan. Il francese è rimasto legatissimo ai bianconeri e, per forza di cose, ha rappresentato il nemico numero uno per il pubblico della Aleksandar Nikolic Hall questa sera.

L’apice della tensione tra Lessort e il pubblico serbo si è raggiunto durante l’intervista a bordocampo alla fine del secondo quarto. Mentre il lungo del Pana stava per essere intervistato dalla giornalista dell’EuroLega, i tifosi presenti hanno iniziato a tirare oggetti verso di lui, per fortuna senza colpirlo. Dal video non si vedono gli oggetti, ma si vede la reazione di Lessort: uno sguardo tesissimo verso i tifosi mentre la giornalista cerca di fargli una domanda.

“Dobbiamo giocare più forte e metterci la loro stessa fot***a intensità. Dobbiamo essere pronti per questa m***a” ha detto Mathias Lessort lasciando l’intervista. I suoi in quel momento erano sotto 46-38.

Come scritto da Eurohoops, durante l’intervista vicino alla tribuna sarebbero state lanciate verso Lessort alcune bottiglie di vetro e un accendino.

