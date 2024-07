EA7 Milano, trattativa avviata con Donatas Motiejunas

L’Olimpia EA7 Milano è alla ricerca di un ultimo lungo per completare il reparto composto per ora da Josh Nebo, Zach LeDay e Nikola Mirotic. Sfumato Toko Shengelia, che rimarrà alla Virtus Bologna anche nella prossima stagione, un nome entrato in orbita biancorossa nelle ultime ore è quello di Donatas Motiejunas. Il lituano, che sarà tra l’altro probabile avversario dell’Italia al Preolimpico, gioca all’AS Monaco da 3 anni ed ha ancora un anno di contratto.

Per liberarlo quindi bisognerebbe pagare un buyout, ma nel frattempo secondo BasketNews il club meneghino, in particolare Ettore Messina, avrebbe già contattato Motiejunas.

Donatas Motiejunas, 33 anni, ha mantenuto 8.8 punti e 3.4 rimbalzi di media nell’ultima stagione di EuroLega col Monaco. In carriera ha disputato anche varie stagioni in NBA con Houston, New Orleans e San Antonio.

Nei giorni scorsi Milano era stata accostata anche Tibor Pleiss, ma secondo BasketNews Motiejunas avrebbe la precedenza sul lungo tedesco.