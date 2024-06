Virtus Bologna, si è chiusa la telenovela Toko Shengelia?

Toko Shengelia lascerà la Virtus Bologna? Stando a quanto riportato poco fa TeleSport, uno dei principali media sportivi serbi, pare di no. Il georgiano nelle ultime settimane è stato accostato a varie squadre di EuroLega per via del suo pesante stipendio, con un contratto in scadenza nel 2025. Stella Rossa, Panathinaikos e in ultimo anche l’Olimpia Milano sono state date come formazioni interessate a Shengelia, autore di un’ottima stagione in bianconero. Invece il giocatore avrebbe raggiunto un accordo con la Virtus per rimanere a Bologna anche la prossima stagione.

🚨BREAKING: Tornike Shengelia is staying with Virtus! 💥

According to our sources, the two sides have reached a final agreement, and the Georgian player will remain in Bologna after the summer. ✅

We remind you that Crvena zvezda and Panathinaikos were interested in his… pic.twitter.com/wgsqL8zzSA

