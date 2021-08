Il Canada estende il contratto di coach Nick Nurse

Il Canada ha deciso di estendere il contratto di coach Nick Nurse fino al 2024.

L’allenatore di 54 anni, alla guida anche dei Toronto Raptors, sarà sulla panchina della nazionale canadese anche per i Giochi di Parigi 2024.

Lo stesso Nurse ha commentato così il rinnovo:

“Ciao Canada, grazie per il vostro sostegno a me e alla nostra Nazionale. Sono onorato di continuare a far parte di questa squadra per gli anni a venire. L’obiettivo mio e di tutto lo staff è quello di creare un team che possa portarci sul podio ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024”.

“As the head coach of the 🇨🇦 Senior Men’s National Team, our goal is to get this team on the podium, by leveraging this golden era of ball in Canada.”

Nick Nurse shares his thoughts on what it’ll take over the next three years to get to @Paris2024.

