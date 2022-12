Il derby Stella Rossa – Partizan anche sul mercato

Il derby di Belgrado fra Stella Rossa e Partizan è sempre una sfida molto accesa.

Quest’anno i biancorossi ne hanno vinti due fra campionato ed EuroLega, scatenando l’ira del coach bianconero Zeljko Obradovic dopo la sfida continentale.

Adesso il confronto si sposta sul mercato. Uno dei giocatori più appetibili al momento è Tyler Dorsey, finito nel mirino della Stella Rossa dopo le difficoltà per arrivare a Facundo Campazzo. Anche il Partizan sembrava in corsa ma la dirigenza ha smentito ogni interesse. La Crvena Zvezda, come la chiamano in patria, sembra invece decisa a puntare forte sul greco, al quale sarebbe già stata recapitata un’offerta pluriennale da 1.5 milioni di dollari a stagione.

FOTO: FIBA