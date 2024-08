Trapani, Valerio Antonini ricorre al TAR contro il Daspo: “Deve prevenire i pericoli, non insegnare l’educazione”

Il presidente di Trapani Shark, Valerio Antonini, ha subito un Daspo per quanto accaduto al termine della gara 4 di finale di A2 tra la Fortitudo Bologna e la sua squadra.

Secondo le autorità il patron granata avrebbe avuto una condotta provocatoria nei confronti del pubblico biancoblu. Da qui la decisione della questura di Bologna di punirlo con il Daspo. Una sentenza a cui Antonini si sta opponendo, presentando ricorso al TAR. I suoi legali, Gabriele Bordoni e Carlo Zaccarini, hanno preparato il ricorso allegando immagini di gesti simili compiuti in passato da altri personaggi del mondo dello sport, senza però ricevere una pena paragonabile. I precedenti citati riguardano il sindaco di Trieste durante una partita di basket ma anche Massimo Moratti e Adriano Galliani.

La difesa ha spiegato che il Daspo deve prevenire situazioni di pericoli, non invitare alla buona educazione. E secondi gli avvocati nel comportamento di Antonini non c’era nessun rischio di provocare reazioni violente, come hanno spiegato a Il Resto del Carlino.

Il fatto che il momento d’esaltazione sportiva abbia portato allo slancio di un gesto fugace e soprattutto che non aveva potenzialità di innescare meccanismi di percolo non permette di tollerare limitazioni mortificanti. Il punto del Daspo non è invitare alla buona educazione, ma evitare situazioni di pericolo. Qui non ce n’erano. Nello sport certe esternazioni sono tollerate se non hanno la potenzialità di provocare reazioni violente. Al PalaDozza il clima era incandescente già prima e il pubblico fortitudino ha reagito come una qualsiasi tifoseria nella stessa situazione: non c’è prova che c’entrasse il gesto del mio assistito, travisato e fugace al punto da essere notato solo dalle telecamere, non dai presenti.

Ricordiamo che la misura restrittiva emessa non impedisce ad Antonini di entrare nei palasport. L’interdizione, infatti, lo obbliga a non presentarsi a palazzo con largo anticipo e a lasciare l’impianto in prossimità della fine ma solamente per i match che riguardano la sua squadra di basket.