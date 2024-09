Simone Fontecchio ha il rating “più OFFENSIVO” dei Pistons in 2K25, secondo Bleacher Report

Un paio di giorni fa Bleacher Report ha pubblicato un articolo in cui prende in esame, per ognuna delle 30 franchigie NBA, un rating di 2K25 ritenuto “insulting”, il più offensivo nei confronti di un giocatore. Per quanto riguarda i Detroit Pistons, il rating “più offensivo” è quello overall di Simone Fontecchio, che ha ottenuto un 78 alla vigilia della sua terza stagione NBA.

L’azzurro arriva dalla migliore stagione in carriera in NBA, in cui si è trasferito dagli Utah Jazz ai Pistons e ha segnato 10.5 punti di media (15.4 nelle 16 partite a Detroit). Bleacher Report scrive, a proposito del suo 78:

“Hot take time, Simone Fontecchio non è un giocatore peggiore del suo compagno Tobias Harris, che ha preso un 80 come rating overall. Ancora più hot take, l’italiano non solo meriterebbe uno slot al fianco di Harris, ma anche davanti a Jaden Ivey e Paul Reed, entrambi a 79. Fontecchio è oltre 3 anni più giovane di Harris, la scorsa stagione ha tirato meglio di lui da tre punti, 40.1% contro 35.3%, e ha segnato praticamente allo stesso ritmo, con 18.4 punti di media per 36′ contro i 18.3 di Harris. Inoltre Ivey è ha avuto un net rating negativo in entrambe le sue stagioni da pro. Reed è ottimo sulle metriche avanzate ed ha un grande valore come rimbalzista offensivo e difensore dinamico. Ma ha quasi sempre giocato contro le riserve e non si avvicina nemmeno ad essere la minaccia in attacco che rappresenta invece Fontecchio”.

Insomma, secondo Bleacher Report, Fontecchio avrebbe meritato un rating totale di 80, al pari di Harris. Il giocatore dei Pistons è comunque l’italiano col rating più alto: il connazionale Danilo Gallinari, presente tra i free agent, ha 74.

Leggi anche: LeBron James a Trapani