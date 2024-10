Il Panathinaikos riuscirebbe ad arrivare alle Final Four con metà del roster, secondo Cedi Osman

Il Panathinaikos, campione in carica in EuroLega, anche in questa stagione sembra la squadra da battere. I biancoverdi, non perdendo nessuno dei pezzi pregiati del roster, in estate hanno aggiunto Lorenzo Brown, Cedi Osman e Omer Yurtseven. La squadra allenata da Ergin Ataman ha perso la finale di Supercoppa contro l’Olympiacos, ma ha poi vinto sia all’esordio in campionato che le due partite finora disputate in EuroLega, contro l’Alba Berlino e il Bayern Monaco.

Ieri sera contro il Bayern, il Pana ha dimostrato tutta la propria potenza e la lunghezza del proprio roster: solo 3 giocatori sono stati in campo più di 20′. Campioni del calibro di Osman e Sloukas hanno giocato solo 13′ a testa, Grigonis addirittura 10′. Dopo la partita, intervistato dall’ellenico Amerikanos24, Osman ha fatto una dichiarazione importante sulla forza del Panathinaikos: “Penso che tutti stiamo giocando duro, abbiamo una squadra forte. Ci sono tanti grandi giocatori. Ora abbiamo 14 giocatori, probabilmente se ci dividete in due squadre, entrambe arriverebbero alle Final Four. Siamo forti a tal punto. Dobbiamo continuare a lavorare, ovviamente. So che arriveremo al punto a cui vogliamo arrivare”.

Osman ha giocato 7 stagioni in NBA con Cleveland Cavaliers e San Antonio Spurs, segnando 9.3 punti di media. A 29 anni ha preferito tornare in Europa per avere un ruolo da protagonista, rifiutando la corte del Real Madrid per scegliere i biancoverdi di Ataman.