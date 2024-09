Il primo derby stagionale è senza storia: Milano domina la Virtus Bologna a Creta

Non c’è storia nella finalina del torneo amichevole di Creta tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, primo derby d’Italia della stagione. I biancorossi hanno vinto 73-62, ma il risultato finale racconta solo parzialmente il match degli uomini di Ettore Messina, sempre in controllo e addirittura anche a +25 nel terzo quarto.

Milano segna 27 punti nel primo quarto e accelera subito in maniera decisiva, concedendo solo 30 punti in metà partita alle V Nere. All’intervallo il risultato è 44-30, divario che aumenta nel terzo periodo, quando l’Olimpia raggiunge il massimo vantaggio di +25 prima del rientro bolognese. La Virtus accorcia con un parziale di 14-0 nell’ultimo quarto, ma non va oltre il -10: Milano può controllare fino alla fine.

Per l’Olimpia gli unici in doppia cifra alla fine sono Zach LeDay (14 punti) e Nikola Mirotic (10 punti), tenuti a riposo McCormack, Causeur e Brooks. Come in semifinale il miglior marcatore della Virtus è Ante Zizic (14 punti), seguito da Isaia Cordinier (12 punti). Solo 2 punti a testa per Clyburn e Morgan.

Foto: Olimpia Milano