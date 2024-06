Il quintetto ideale di Steph Curry vs quello del padre: chi vincerebbe questa sfida SPAZIALE?

Stephen Curry si appresta a lanciare un nuovo podcast. Si chiamerà Heat Check with Stephen and Dell Curry, vedrà protagonisti la stella di Golden State e il padre, ex giocatore NBA per 16 anni.

In una clip di presentazione i due hanno indicato i quintetti ideali delle rispettive epoche. Curry “junior”, dunque, ha indicato i migliori cinque giocatori con cui ha condiviso il parquet NBA, dal 2009 a oggi.

Steph ha inserito se stesso nella posizione di point guard, poi James Harden, Kawhi Leonard, Kevin Durant e LeBron James in un quintetto privo di lunghi di ruolo.

Il padre Dell ha giocato in NBA dal 1998 al 2002. Nel suo starting five ci sono Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan, Hakeem Olajuwon e Shaquille O’Neal. In questo caso parliamo di un quintetto con due centri veri, cosa che già potrebbe indurre a una riflessione (ampiamente discussa) sul cambiamento del gioco nel corso dei decenni.

Curiosa l’assenza da entrambi i quintetti di Kobe Bryant. Analizzando la carriera del Black Mamba, però, si può notare come il suo “prime” sia stato proprio nel periodo in cui non c’era nessuno dei due Curry in NBA.