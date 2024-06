Luca Baraldi: “Addio di Banchi? Voci messe in giro solo per destabilizzarci”

Nei giorni scorsi si erano susseguite alcune voci che volevano Luca Banchi nel mirino del Baskonia per la panchina, dopo la separazione con Dusko Ivanovic. Il tecnico italiano è arrivato sulla panchina della Virtus Bologna a inizio stagione, vincendo la Supercoppa Italiana, arrivando al Play-in in EuroLega e raggiungendo le Finali Scudetto in Serie A. Il Baskonia sicuramente sta sondando diversi nomi, nelle scorse ore è emerso ad esempio anche quello di Vassilis Spanoulis, ma in quanto ad un interessamento per Banchi, l’AD della Virtus Luca Baraldi è stato piuttosto netto.

Intervistato da Il Resto del Carlino, Baraldi ha parlato di voci “messe in giro solo per destabilizzare” l’ambiente virtussino alla vigilia della finale. “Il coach ha contratto con noi e a meno che non venga a chiederci di andare via lui resterà qui. Non abbiamo motivo per effettuare un cambio dato che siamo soddisfatti del suo lavoro. Mi ha stupito leggere di una sua partenza, anche perché questa è sì una voce che può dare fastidio e che ha solo l’intento di destabilizzarci“ ha dichiarato l’AD.

Non dovrebbero quindi esserci problemi per la permanenza di Luca Banchi sulla panchina bianconera anche l’anno prossimo. “La squadra ha disputato una stagione straordinaria se si pensa che ha vinto subito la Supercoppa e poi per buona parte dell’anno ha occupato le prime posizioni della classifica in Eurolega. In campionato è arrivata prima e adesso è dove voleva essere arrivando a giocarsi lo scudetto contro Milano” ha aggiunto Baraldi commentando la stagione della Virtus.