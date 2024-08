Il Senato accusa la NBA: “Avete rapporti con dittatori sanguinari”

Una pesante accusa piove sulla NBA direttamente dal Senato degli Stati Uniti.

Le accuse si trovano in una lettera inviata qualche giorno fa ad Adam Silver da due senatori, Marsha Blackburn e Jeff Merkley. La missiva arriva qualche settimana dopo un articolo di ESPN che ha posto i riflettori sul rapporto fra il commissioner e Paul Kagame, dittatore del Rwanda, al potere nel Paese africano da 24 anni.

Proprio dal Rwanda, nel 2021, è partita la Basketball Africa League, il torneo che la NBA organizza per consentire ai migliori talenti del continente africano di confrontarsi e mettersi in mostra. Il “governo” rwandese ha avuto un ruolo cruciale nella partenza del progetto. E anche grazie a esso, pur essendo dilaniato da povertà e grosse disuguaglianze, sta iniziando a proporsi come meta turistica e ad affacciarsi sulla scena dei grandi eventi sportivi internazionali, come testimonia l’assegnazione dei Mondiali di ciclismo 2025.

Diverse ombre aleggiano su Kagame che ha raccolto un quanto meno sospetto 99% di preferenze alle ultime elezioni. Conclamato a livello internazionale l’uso del pugno duro nei confronti di “oppositori politici e giornalisti non allineanti” che, secondo i due politici statunitensi, “vengono incarcerati, fatti sparire o brutalmente assassinati”.

Le lettera è bipartisan visto che la Blackburn appartiene allo schieramento repubblicano mentre Merkley fa parte dei democratici. L’accusa rivolta alla NBA è di aver messo al primo posto gli interessi commerciali, accettando di sviluppare relazioni con un dittatore pur ponendosi agli occhi dei fan come un baluardo di giustizia sociale. I due politici chiedono a Silver di rispondere entro pochi giorni e di spiegare se nel piano della NBA ci siano anche azioni mirate a migliorare la vita del popolo rwandese, specialmente di quelle persone che vedono quotidianamente calpestati i loro diritti umani.