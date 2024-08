LeBron James a Bronny: “In campo non chiamarmi papà, chiamami GOAT”

LeBron James giocherà insieme a suo figlio Bronny nella prossima stagione. La presenza di entrambi nel roster dei Los Angeles Lakers è uno dei principali motivi di interesse dell’annata NBA alle porte.

Negli Stati Uniti si parla tantissimo della convivenza fra i due. L’argomento è entrato anche in The Shop, il programma targato Warner Bros. Discovery che LeBron cura da qualche anno con Paul Rivera e Maverick Carter.

Come verrà chiamato LBJ da suo figlio durante le partite? LeBron ha risposto in modo dettagliato.

Ne abbiamo già parlato. Di sicuro non può chiamarmi “papà” sul posto di lavoro, lo abbiamo già stabilito. Una volta che usciamo dalla palestra o dal palasport, quando ci siamo lasciati il cancello alle spalle, anche se siamo in macchina insieme, allora potrò essere di nuovo padre per lui. Non possiamo stare in campo e lui mi dice, ad esempio: “Ehi papà, sono libero, passamela”. Non può esistere una cosa del genere. Lui dovrà adattarsi, per me sarà più facile perché l’ho sempre chiamato per nome. In campo potrà chiamarmi 2-3, Bron o GOAT. Sceglierà lui, ma non “papà”.